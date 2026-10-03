Гараж и автомобили под Курском разбиты из-за атак ВСУ

В регионе сохраняется напряженная обстановка Фото: Светлана ВОЛКОВА.

С 9:00 2 октября до 9:00 3 октября над Курской областью сбито 206 беспилотников ВСУ различного типа, сообщает оперативный штаб региона. 64 раза противник применил артиллерию по отселенным районам области и 30 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в приграничном селе Жеденовка Хомутовского района повреждены кровля и ворота гаража, а также автомобиль.

В селе Малое Солдатское Беловского района Курской области повреждены забор дома и автомобиль.

Погибших и пострадавших нет за сутки нет.