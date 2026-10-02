В Братском корпусе Знаменского монастыря откроют музей курского православия

В центре города продолжается реставрация исторической части "Курской крепости" Фото: Светлана ВОЛКОВА.

В Курске готовятся к масштабной реставрации Братского корпуса Знаменского монастыря — памятника архитектуры второй половины XIX века. Как сообщили в правительстве региона, Министерство культуры РФ объявило конкурс на проведение работ.

История здания началась в 1875 году. Изначально двухэтажный корпус позже был расширен трехэтажной пристройкой. Долгое время памятник архитектуры использовался как производственная площадка электроаппаратного завода и к настоящему моменту пришел в полуаварийное состояние.

Перед началом восстановления специалисты проведут археологические исследования. В обновленном здании планируют создать музей курского православия — проект реализуется совместно с епархией при поддержке федеральных властей.

Реставрация Братского корпуса стала частью большой программы по обновлению исторического облика Курска. Сейчас в городе также восстанавливают Башню ограды монастыря и здание Окружного суда, а в бывшей мужской классической гимназии завершаются работы по подготовке помещений для областного краеведческого музея.