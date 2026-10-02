Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Курск
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика2 октября 2026 13:47

Под Курском отремонтировали участки трассы «Тросна — Калиновка — Михайловка — Линец»

Дорожники полностью обновили покрытие
Светлана ВОЛКОВА

В Железногорском районе завершили ремонт двух участков трассы «Тросна — Калиновка — Михайловка — Линец». Общая протяженность обновленного полотна — 14,8 км.

Дорожники полностью обновили покрытие: от фрезерования старого слоя до укладки нового асфальтобетона. Также привели в порядок съезды и обочины, установили новые знаки и нанесли долговечную разметку термопластиком, сообщили в правительстве региона.

Трасса связывает важные населенные пункты, включая слободу Михайловка, где находятся школа, районная больница и Дом культуры, а также села Рышково и Старый Бузец.

Два года назад на этой же дороге уже отремонтировали 10 км. В планах на следующий год — привести в порядок оставшийся участок, чтобы трасса стала полностью комфортной и безопасной.

Всего за сезон 2026 года в Железногорском районе по нацпроекту обновили 25,5 км дорог.