Под Курском отремонтировали участки трассы «Тросна — Калиновка — Михайловка — Линец»

В Железногорском районе завершили ремонт двух участков трассы «Тросна — Калиновка — Михайловка — Линец». Общая протяженность обновленного полотна — 14,8 км.

Дорожники полностью обновили покрытие: от фрезерования старого слоя до укладки нового асфальтобетона. Также привели в порядок съезды и обочины, установили новые знаки и нанесли долговечную разметку термопластиком, сообщили в правительстве региона.

Трасса связывает важные населенные пункты, включая слободу Михайловка, где находятся школа, районная больница и Дом культуры, а также села Рышково и Старый Бузец.

Два года назад на этой же дороге уже отремонтировали 10 км. В планах на следующий год — привести в порядок оставшийся участок, чтобы трасса стала полностью комфортной и безопасной.

Всего за сезон 2026 года в Железногорском районе по нацпроекту обновили 25,5 км дорог.