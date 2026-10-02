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НовостиОбщество2 октября 2026 12:28

В Курске строят новый корпус реабилитационного центра

В нем будут два бассейна, водо- и грязелечебницы, отделение физиотерапии
Светлана ВОЛКОВА

В Курске строят новый корпус реабилитационного центра им. Феодосия Печерского. Как сообщили в правительстве региона, расширение центра проходит по федеральной программе «Доступная среда». На проект выделено 1,2 млрд рублей.

Трехэтажное здание соединят с основным корпусом переходом. Внутри откроют два лечебных бассейна (для детей и взрослых), водо- и грязелечебницы, отделения физиотерапии и психологической реабилитации.

Сдать объект планируют в 2028 году. Это позволит увеличить пропускную способность центра еще на 1000 человек в год.

Напомним, центр им. Феодосия Печерского занимается региональной реабилитацией. Здесь помогают людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ДЦП и травмами ЦНС. В 2022 году здесь прошел капремонт, а в 2025-м закупили новое оборудование на 11,7 млн рублей.