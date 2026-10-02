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НовостиОбщество2 октября 2026 11:13

В Курской области 7 октября проверят систему оповещения

Сирены прозвучат в 10.40. утра
Светлана ВОЛКОВА
После звукового сигнала по каналам связи будет передана информация о порядке действий

После звукового сигнала по каналам связи будет передана информация о порядке действий

Фото: Светлана ВОЛКОВА.

7 октября в 10:40 в регионе пройдет комплексная проверка готовности систем оповещения населения. В ходе мероприятий будут задействованы сирены и громкоговорители, а также произведено замещение эфира общероссийских теле- и радиоканалов.

Напоминаем, что сигнал «Внимание всем!» (звучание сирен и прерывистые гудки) используется для оповещения населения о любых угрозах: природных, техногенных или биолого-социальных. После звукового сигнала по каналам связи будет передана информация о порядке действий.

При возникновении вопросов жители могут обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) своего муниципального образования или позвонить по номеру 112, сообщает правительство региона.