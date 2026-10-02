Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Курск
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика2 октября 2026 6:50

Под Курском в результате атак ВСУ за сутки разбиты два дома

Над регионом сбили более 200 БПЛА ВСУ
Светлана ВОЛКОВА
В регионе снова работала ПВО

В регионе снова работала ПВО

Фото: Светлана ВОЛКОВА.

С 9:00 1 октября до 9:00 2 октября над Курской областью сбит 201 беспилотник ВСУ различного типа. 71 раз противник применил артиллерию по отселенным районам области и 18 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

Как сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн, в результате атак в селе Новоивановка Рыльского района разбиты фасад и остекление домовладения. А в поселке Сембаза — фасад, кровля, остекление и забор дома.

Погибших и пострадавших за минувшие сутки нет.