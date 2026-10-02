Под Курском в результате атак ВСУ за сутки разбиты два дома

В регионе снова работала ПВО Фото: Светлана ВОЛКОВА.

С 9:00 1 октября до 9:00 2 октября над Курской областью сбит 201 беспилотник ВСУ различного типа. 71 раз противник применил артиллерию по отселенным районам области и 18 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

Как сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн, в результате атак в селе Новоивановка Рыльского района разбиты фасад и остекление домовладения. А в поселке Сембаза — фасад, кровля, остекление и забор дома.

Погибших и пострадавших за минувшие сутки нет.