Средний размер пенсии по старости в Курской области составил 25, 2 тысячи рублей

Средний размер пенсии по старости в этом году увеличился на 1,8 тысячи рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА.

С начала 2026 года страховые пенсии в Курской области были проиндексированы на 7,6 процента, сообщили в Отделении Соцфонда РФ по Курской области. Средний размер пенсии по старости в этом году увеличился на 1,8 тысячи рублей. Сейчас он составляет 25,2 тысячи рублей.

Кроме того, около 34 тысяч жителей региона старше 80 лет получают повышенную пенсию. В среднем это примерно 37 тысяч рублей. Еще более десяти тысяч курян получают доплату за стаж работы в сельском хозяйстве. В общей сложности пенсионерами в регионе являются более трети жителей.