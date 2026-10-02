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НовостиЭкономика2 октября 2026 8:07

Средний размер пенсии по старости в Курской области составил 25, 2 тысячи рублей

Почти треть населения региона - пенсионеры
Светлана ВОЛКОВА
Средний размер пенсии по старости в этом году увеличился на 1,8 тысячи рублей

Средний размер пенсии по старости в этом году увеличился на 1,8 тысячи рублей

Фото: Светлана ВОЛКОВА.

С начала 2026 года страховые пенсии в Курской области были проиндексированы на 7,6 процента, сообщили в Отделении Соцфонда РФ по Курской области. Средний размер пенсии по старости в этом году увеличился на 1,8 тысячи рублей. Сейчас он составляет 25,2 тысячи рублей.

Кроме того, около 34 тысяч жителей региона старше 80 лет получают повышенную пенсию. В среднем это примерно 37 тысяч рублей. Еще более десяти тысяч курян получают доплату за стаж работы в сельском хозяйстве. В общей сложности пенсионерами в регионе являются более трети жителей.