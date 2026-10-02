74 курских долгожителя отметили 100-летний юбилей

Самой пожилой курянке сейчас 105 лет Фото: Светлана ВОЛКОВА.

С 1 по 10 октября в Курской области проходит декада, посвященная Международному дню пожилых людей. Как сообщили в Отделении Социального фонда Курской области, сейчас в регионе проживает 356 тысяч получателей пенсий. Это 34 процента от общей численности населения области. Из них 297 тысяч получают страховую пенсию по старости.

74 курянина перешагнули свой 100-летний рубеж. Это 68 женщин и шесть мужчин. Самой пожилой курянке в июне исполнилось 105 лет. Старейшему мужчине, участнику Великой Отечественной войны, в ноябре будет 104 года. Оба эти долгожителя живут в Курске.

Многие курские пенсионеры продолжают работать, ведут активный образ жизни. Самому пожилому официально работающему курскому пенсионеру — 92 года. Зуфар Исхаков трудится инструктором-методистом в Железногорском городском центре по развитию физической культуры и спорта, где занимается организацией спортивных соревнований. Мужчина ведет активный образ жизни - участвует в беговых и лыжных марафонах и уже почти полвека лет возглавляет клуб любителей бега «Оптимист».