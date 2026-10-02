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НовостиОбщество2 октября 2026 6:07

2 октября в Курской области будет до +15

Синоптики прогнозируют северный ветер
Ольга ДАНИЛОВА
Осадков нет в прогнозе

Осадков нет в прогнозе

Фото: Светлана ВОЛКОВА.

2 октября в регионе будет прохладно и без осадков. Ожидается переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Ветер будет по прогнозу северный, днем усилится до 7–12 м/с. Температура воздуха составит до +10…+15°C днем. Видимость на дорогах — от трех до семи километров.

Опасных метеорологических явлений не ожидается. Тем не менее, сохраняются риски возникновения локальных происшествий: возможны аварии на изношенных сетях электроснабжения и связи, рост числа ДТП, а также возгорания в жилых и производственных помещениях. Будьте внимательны при обращении с газовым оборудованием, предупреждает ГУ МЧС региона.