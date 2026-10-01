Курянка отсудила компенсацию за выбоину на федеральной трассе

Кировский районный суд Курска удовлетворил иск местной жительницы к ФКУ «Упрдор Москва-Харьков». Автовладелица смогла доказать, что причиной серьезного ДТП стало ненадлежащее состояние федеральной трассы, а попытки дорожных служб переложить ответственность на субподрядчиков оказались незаконными.

Авария произошла 26 февраля 2026 года на 52-м километре автодороги Курск — Воронеж (входит в состав трассы Р-22 «Каспий»). Сотрудники ГИБДД, оформлявшие происшествие, зафиксировали в протоколе критический дефект дорожного полотна. Автомобиль попал в яму, размеры которой (длина, ширина и глубина) превышали 15 сантиметров. Такие параметры дорожного покрытия прямо противоречат действующим стандартам безопасности и ГОСТу.

Когда хозяйка разбитой машины обратилась за компенсацией, балансодержатель трассы попытался уйти от ответственности с помощью субподрядных схем. Но суд счел эту цепочку отговорок несостоятельной, напомнив, что конечную ответственность за безопасность движения на объекте несет именно организация-балансодержатель.

Согласно результатам независимой экспертизы, ремонт автомобиля обошелся в круглую сумму. Решением суда с федерального казенного учреждения в пользу курянки взыскано 169 008 рублей 28 копеек. В эту сумму вошли: 153 000 рублей — непосредственный ущерб, причиненный транспортному средству; 10 000 рублей — расходы на услуги независимого оценщика и 5 602 рубля — оплата государственной пошлины.