В Курске пенсионер не смог через суд забрать валютный вклад в долларах

Суд посчитал, что банк законно отказал выдать вклад в долларах США, поскольку действовал в соответствии с требованиями Федеральных законов РФ Фото: Даниил НАЙХИН.

Кировский районный суд Курска рассмотрел иск 76-летнего местного жителя к банку. Пенсионер хотел получить свои 5 000 долларов США наличными, а также взыскать проценты и компенсацию морального вреда в 150 тысяч рублей.

Конфликт возник после того, как в апреле 2024 года истек срок валютного вклада, открытого мужчиной осенью 2023 года. В банке клиенту отказали в выдаче наличных долларов, предложив забрать деньги в рублях по текущему курсу. Пенсионер посчитал, что его ввели в заблуждение, не предупредив об ограничениях при открытии счета, рассказали в суде.

Однако суд встал на сторону финансовой организации. В решении указано, что банк действовал строго в рамках закона и предписаний Центробанка, ограничивающих оборот наличной валюты. Суд признал действия банка добросовестными и отказал истцу в удовлетворении требований.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.