Под Курском жителям деревень перекрыли барьерным ограждением выезд на трассу

В Октябрьском районе оптимизируют схему движения на трассе Курск — Льгов — Рыльск, сообщили в правительстве региона. На участке трассы Курск — Льгов — Рыльск (Октябрьский район) после жалоб местных жителей решили изменить схему организации дорожного движения.

В 2026 году на отрезке протяженностью 7,3 км здесь поставили барьерное ограждение, соответствующее стандартам дорог второй категории. Конструкция ограничила выезд с местных дорог, что вызвало жалобы жителей деревень.

Чтобы решить проблему, профильные ведомства разработали и согласовали с Госавтоинспекцией новый проект. Вместо сплошного барьерного ограждения на участке установят светофорные объекты и нанесут соответствующую разметку.

Это позволит жителям близлежащих населенных пунктов выезжать в сторону Курска напрямую.