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НовостиСпорт1 октября 2026 11:07

Курянка стала бронзовым призером «Кубка Орла»

Всероссийские соревнования собрали спортсменов из 43 регионов России
Светлана ВОЛКОВА

В Орле завершились масштабные всероссийские соревнования по каратэ WKF «Кубок Орла», объединившие 1750 спортсменов из 43 регионов страны. В числе призеров турнира — представительница Курской области Дарья Аникушина, сообщили в мэрии Курска.

Кандидат в мастера спорта, член сборной России и лидер регионального рейтинга по всестилевому каратэ, Дарья завоевала бронзовую медаль. Спортсменка представляет МБУ ДО «СШ имени Н. И. Солодухина» и тренируется под руководством Виталия Горохова. Столь высокий результат стал закономерным итогом упорных тренировок и дисциплины.

Поздравляем Дарью и ее наставника с заслуженным успехом!