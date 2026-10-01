Курянка стала бронзовым призером «Кубка Орла»

В Орле завершились масштабные всероссийские соревнования по каратэ WKF «Кубок Орла», объединившие 1750 спортсменов из 43 регионов страны. В числе призеров турнира — представительница Курской области Дарья Аникушина, сообщили в мэрии Курска.

Кандидат в мастера спорта, член сборной России и лидер регионального рейтинга по всестилевому каратэ, Дарья завоевала бронзовую медаль. Спортсменка представляет МБУ ДО «СШ имени Н. И. Солодухина» и тренируется под руководством Виталия Горохова. Столь высокий результат стал закономерным итогом упорных тренировок и дисциплины.

Поздравляем Дарью и ее наставника с заслуженным успехом!