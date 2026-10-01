В Курске открылась фотовыставка о микрорайоне Волокно

Выставка о микрорайоне работает до 9 октября Фото: Даниил НАЙХИН.

Микрорайон Волокно Курска отметил свой день рождения: 30 сентября 1959 года считается датой его основания. В честь этого события в кинотеатре «Родина» открылась фотовыставка «Малая история большого города: Волокно в летописи Курска». Экспозиция стала частью масштабной подготовки к 1000-летию Курска, которое город отметит в 2032 году.

На выставке представлены как архивные снимки, так и современные фотографии. Зрители могут проследить путь микрорайона от первых строек завода синтетического волокна до сегодняшнего дня. Экспозиция наглядно показывает, как менялся облик улиц, сохраняя при этом свою уникальную атмосферу.

Как рассказали в мэрии Курска, первыми гостями выставки стали школьники, педагоги и руководители культурных учреждений района. «Было особенно ценно видеть, как знакомые с детства улицы находят живой отклик в сердцах гостей», — отметили организаторы.

Сбор материалов продолжается. До 31 октября организаторы ждут от жителей исторические фотографии, письма и газетные вырезки. Ими можно поделиться в комментариях под постами в группе «ВКонтакте». Авторов самых редких и интересных снимков наградят 3 ноября на праздничном вечере в кинотеатре «Родина».

Выставка продлится до 9 октября.