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НовостиОбщество1 октября 2026 7:19

1 октября в Курской области будет до +19

Днем может усилиться северный ветер
Ольга ДАНИЛОВА
Курян ждет теплая погода

Курян ждет теплая погода

Фото: Светлана ВОЛКОВА.

1 октября в Курской области будет ветрено.

По прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет северный. А днем он усилится до 8–13 метров в секунду. Температура воздуха составит +14…+19°C днем. Видимость в регионе будет от трех до семи километров.

По данным ГУ МЧС Курской области, опасных погодных явлений не ожидается. Однако сохраняется риск локальных ЧС: возможны аварии на изношенных сетях электроснабжения, рост числа ДТП и пожаров в жилом секторе. Будьте осторожны!