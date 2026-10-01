1 октября в Курской области будет до +19

Курян ждет теплая погода Фото: Светлана ВОЛКОВА.

1 октября в Курской области будет ветрено.

По прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет северный. А днем он усилится до 8–13 метров в секунду. Температура воздуха составит +14…+19°C днем. Видимость в регионе будет от трех до семи километров.

По данным ГУ МЧС Курской области, опасных погодных явлений не ожидается. Однако сохраняется риск локальных ЧС: возможны аварии на изношенных сетях электроснабжения, рост числа ДТП и пожаров в жилом секторе. Будьте осторожны!