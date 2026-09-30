В Курске сотрудник ЧОПа выстрелил на улице из светошумового пистолета

Парня задержали, а пистолет изъяли Фото: Светлана ВОЛКОВА.

Очевидцы сообщили о случившемся в микрорайоне КЗТЗ Курска ЧП в полицию. По словам людей, некий мужчина стрелял на улице возле подъезда многоэтажки, сообщили в УМВД региона. На место происшествия - на улицу Заводскую - прибыли дежурные наряды полиции.

При выяснении обстоятельств выяснилось, что мужчина выстрелил в воздух, предварительно, из светошумового пистолета. В результате ЧП никто не пострадал.

В полиции сказали, что в момент задержания молодой человек был пьян. Задержанный работает сотрудником одной из частных охранных организаций.

Пистолет у него изъят. По результатам проверки примут процессуальное решение.