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НовостиПроисшествия30 сентября 2026 11:13

В Курске сотрудник ЧОПа выстрелил на улице из светошумового пистолета

Очевидцы сдали мужчину в полицию
Ольга ДАНИЛОВА
Парня задержали, а пистолет изъяли

Парня задержали, а пистолет изъяли

Фото: Светлана ВОЛКОВА.

Очевидцы сообщили о случившемся в микрорайоне КЗТЗ Курска ЧП в полицию. По словам людей, некий мужчина стрелял на улице возле подъезда многоэтажки, сообщили в УМВД региона. На место происшествия - на улицу Заводскую - прибыли дежурные наряды полиции.

При выяснении обстоятельств выяснилось, что мужчина выстрелил в воздух, предварительно, из светошумового пистолета. В результате ЧП никто не пострадал.

В полиции сказали, что в момент задержания молодой человек был пьян. Задержанный работает сотрудником одной из частных охранных организаций.

Пистолет у него изъят. По результатам проверки примут процессуальное решение.