Курян призывают мастерить кормушки для птиц

Присоединиться к акции может любой желающий Фото: Даниил НАЙХИН.

Ежегодная акция «Покормите птиц зимой» стала для курян доброй традицией. В преддверии холодов сотни неравнодушных жителей мастерят кормушки и скворечники, чтобы помочь пернатым пережить зиму. Теперь эти домики украшают не только частные сады, но и общественные пространства города.

Накануне сотрудники комитета городского хозяйства приступили к установке кормушек в парках и скверах областного центра. Первыми «новоселами» стали птицы в «Знаменской роще». В создании домиков приняли участие детсадовцы, школьники и воспитанники центра «ЭКО-ПАРК».

Напомним, что акция ежегодно объединяет более 1,5 тысячи курян, готовых позаботиться о природе родного края.