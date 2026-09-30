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НовостиОбщество30 сентября 2026 12:12

Курян призывают мастерить кормушки для птиц

В регионе проходит ежегодная акция «Покормите птиц зимой»
Светлана ВОЛКОВА
Присоединиться к акции может любой желающий

Присоединиться к акции может любой желающий

Фото: Даниил НАЙХИН.

Ежегодная акция «Покормите птиц зимой» стала для курян доброй традицией. В преддверии холодов сотни неравнодушных жителей мастерят кормушки и скворечники, чтобы помочь пернатым пережить зиму. Теперь эти домики украшают не только частные сады, но и общественные пространства города.

Накануне сотрудники комитета городского хозяйства приступили к установке кормушек в парках и скверах областного центра. Первыми «новоселами» стали птицы в «Знаменской роще». В создании домиков приняли участие детсадовцы, школьники и воспитанники центра «ЭКО-ПАРК».

Напомним, что акция ежегодно объединяет более 1,5 тысячи курян, готовых позаботиться о природе родного края.