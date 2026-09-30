Юбилейная выставка Валерия Васильева откроется в Курске

Вход на выставку свободный Фото: Светлана ВОЛКОВА.

1 октября в 16:00 в выставочном зале имени К. Малевича состоится открытие персональной выставки живописи и графики Валерия Васильева (0+). Экспозиция приурочена к 65-летию мастера и станет своеобразным творческим отчетом художника.

Валерий Васильев — член Союза художников России и лауреат премии губернатора Курской области им. А. А. Дейнеки. Его работы хранятся в музейных собраниях Санкт-Петербурга, Липецка, Ульяновской области и частных коллекциях по всему миру. Помимо активной творческой деятельности, художник посвятил десятилетия преподаванию в Железногорском художественном колледже, воспитывая новое поколение мастеров.

На выставке представлено около сотни работ: от глубоких тематических полотен и портретов до лирических пейзажей и натюрмортов.

Выставка продлится до 20 октября, сообщили в администрации Курска. Вход свободный.