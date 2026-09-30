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НовостиОбщество30 сентября 2026 7:18

30 сентября в Курской обалсти будет до +19

Осадков не ожидается
Ольга ДАНИЛОВА
Синоптики прогнозируют теплую погоду

Синоптики прогнозируют теплую погоду

Фото: Светлана ВОЛКОВА.

30 сентября в Курской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет северный, 6–11 м/с. Температура воздуха составит днем +14…+19°. Метеорологическая дальность видимости будет 3000–7000 метров. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В большинстве районов области сохраняется вероятность возникновения локальных ЧС. Основные угрозы: обрывы ЛЭП и линий связи из-за их износа, аварии на объектах жизнеобеспечения, рост числа ДТП, а также пожары в жилом секторе, на производственных объектах и взрывы бытового газа, предупреждает ГУ МЧС региона.