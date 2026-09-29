В Курской области введен в эксплуатацию новый пункт весогабаритного контроля

Превышение допустимых параметров ускоряет разрушение покрытия и повышает риск аварий Фото: Светлана ВОЛКОВА.

В Касторенском районе завершен монтаж автоматического пункта весогабаритного контроля. Объект расположен на 14–15 км автодороги «Курск — Борисоглебск — Касторное — граница Липецкой области», сообщили в правительстве региона.

Выбор локации обусловлен высокой интенсивностью движения большегрузного транспорта, следующего к местным промышленным предприятиям. Автоматизация контроля позволит минимизировать ущерб дорожному полотну: известно, что превышение допустимых нагрузок ускоряет износ покрытия в 6–10 раз и повышает аварийность.

В настоящее время комплекс работает в тестовом режиме. Напомним, что в Курской области уже функционируют два автоматических и два передвижных пункта весогабаритного контроля. Согласно планам развития дорожной сети, до 2030 года в регионе появятся еще два автоматизированных комплекса.