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НовостиОбщество29 сентября 2026 12:17

Курским школьникам предлагают бесплатно отдохнуть в санатории

Заезд - 12 октября
Светлана ВОЛКОВА
Оформить путевку могут дети, прописанные в Курске

Оформить путевку могут дети, прописанные в Курске

Фото: Светлана ВОЛКОВА.

Санаторий «Соловьиные зори» открывает набор для детей на смену с 12 октября по 1 ноября 2026 года. Это уникальная возможность совместить качественное оздоровление с полноценным отдыхом в черте города.

Преимущества программы: индивидуальный подход, лечебная физкультура и благоприятный климат соснового бора, насыщенная досуговая программа (квесты, мастер-классы, вечерние мероприятия), сбалансированное пятиразовое питание, контролируемая среда и профессиональное сопровождение.

Сопровождающие педагоги проживают и питаются бесплатно (полный пансион).

Путевки предоставляются бесплатно детям от семи лет, имеющим регистрацию (постоянную или временную) в Курске, сообщили в горадминистрации.

Обращайтесь в комитет социальной защиты населения Курска: ул. Пигорева, д. 2/17, каб. № 9.

Справки по телефону: 32-54-79.