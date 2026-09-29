В Курске двух мужчин подозревают в закладке наркотиков

В Курске сотрудники наркоконтроля задержали двоих иностранцев, подозреваемых в сбыте наркотиков через «закладки».

22-летний и 27-летний фигуранты познакомились в аэропорту по прибытии в Россию. Один из них приехал на учебу, другой — с иными целями. Вскоре соотечественник предложил новому знакомому «подработку»: распространение запрещенных веществ через тайники. Получив инструкции от куратора в мессенджере, молодые люди забрали партию из 30 свертков и начали делать закладки в безлюдных местах, отправляя фотоотчеты с координатами «работодателю», рассказали в полиции региона.

Подозреваемых задержали с поличным при попытке оборудовать очередной тайник. Экспертиза показала, что изъятое вещество массой 3,67 грамма является наркотическим средством в крупном размере.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.