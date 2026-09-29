В ДТП под Курском погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка

Полиция выясняет обстоятельства ДТП Фото: Светлана ВОЛКОВА.

Смертельная авария произошла вечером 27 сентября под Курском, в Фатежском районе. Предварительную информацию сообщили в курской ГАИ. 18-летний парень был за рулем автомобиля «ВАЗ-21150». Он ехал со стороны Москвы в направлении Курска. Примерно в 21:20 на 495 километре автодороги М-2 «Крым» водитель не справился с управлением.

Машина вылетела на обочину и врезалась в опору ЛЭП, а потом опрокинулась. На месте ДТП погибли два пассажира ВАЗа - 17-летний парень и 18-летняя девушка.

По факту аварии сейчас проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства трагедии.