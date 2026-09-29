29 сентября в Курской области будет до +19

Днем в регионе будет тепло Фото: Светлана ВОЛКОВА.

29 сентября в регионе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер прогнозируют северный, днем 8–13 метров в секунду. Температура воздуха составит днем +14...+19°C.

Метеорологическая дальность видимости будет 3000–7000 метров, при тумане — до 1000 метров. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В большинстве районов области сохраняется вероятность локальных чрезвычайных ситуаций, связанных с износом инфраструктуры (обрывы ЛЭП и линий связи), сбоями в работе объектов жизнеобеспечения, ростом числа ДТП на автодорогах федерального и регионального значения, пожарами в жилом секторе, на производственных объектах, сообщили в ГУ МЧС региона.