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НовостиПроисшествия29 сентября 2026 11:16

Бригады из Липецка и Воронежа устраняют разрытия курских коммунальщиков

Жители Курска жалуются на ямы после коммунальных работ
Светлана ВОЛКОВА
Ресурсоснабжающие компании пожаловались на нехватку рабочих

Ресурсоснабжающие компании пожаловались на нехватку рабочих

Фото: Даниил НАЙХИН.

Жители Курска массово жалуются на разрытия после коммунальных работ на территории города. Губернатор Александр Хинштейн дал поручение: все работы коммунальных служб завершить до начала отопительного сезона.

По информации мэрии Курска, на прошлой неделе в городе было устранено 20 разрытий.

28 сентября городская инспекция ЖКХ должна была уточнить список всех разрытий по видам работ, а также утвердить график их ликвидации. В горадминистрации сообщили, что «РИР Энерго» на работы по благоустройству после разрытий привлекла бригады из Липецка, Воронежа.

На оперативном совещании региона 28 сентября сообщили, что одна из причин массовых разрытий в Курске - недостаток рабочих. Прозвучало предложение повысить зарплату сотрудникам компаний, чтобы закрыть дефицит рабочей силы.