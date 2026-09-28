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НовостиСпорт28 сентября 2026 13:26

Спортсменка из Курска стала призером Первенства мира по рукопашному бою

Соревнования прошли в Грузии
Светлана ВОЛКОВА

С 24 по 28 сентября в городе Кутаиси (Грузия) прошли Кубок и Первенство мира по рукопашному бою. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из разных стран.

Курскую область представила воспитанница спортивной школы «Медведь» Виктория Шкурко. По итогам турнира курянка завоевала серебряную медаль, продемонстрировав высокий уровень мастерства, сообщили в Минспорта региона.

Поздравляем Викторию и ее тренера Евгения Дериглазова с заслуженным успехом и желаем дальнейших спортивных достижений.