Спортсменка из Курска стала призером Первенства мира по рукопашному бою

С 24 по 28 сентября в городе Кутаиси (Грузия) прошли Кубок и Первенство мира по рукопашному бою. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из разных стран.

Курскую область представила воспитанница спортивной школы «Медведь» Виктория Шкурко. По итогам турнира курянка завоевала серебряную медаль, продемонстрировав высокий уровень мастерства, сообщили в Минспорта региона.

Поздравляем Викторию и ее тренера Евгения Дериглазова с заслуженным успехом и желаем дальнейших спортивных достижений.