Под Курском поставили аншлаги на границах особо охраняемых природных территорий

Знаки предупреждают о запрещенных видах деятельности на охраняемых территориях Фото: Даниил НАЙХИН.

В Курском районе взяли под охрану уникальные природные территории: на границах памятников природы «Балка к северу от с. Виногробль» и «Балка Осиновая» появились информационные аншлаги.

Балка к северу от села Виногробль: здесь сохранился уникальный фрагмент Саянской степи, который изучал еще знаменитый ученый В.В. Алехин. Это настоящий «островок» редких степных растений на северо-западной границе их распространения.

Балка Осиновая: этот природный комплекс, созданный в 2023 году, ценен своими нетронутыми разнотравными степями. Это дом для многих редких животных и растений, занесенных в Красную книгу региона.

Новые аншлаги не только напоминают о правилах поведения на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), но и помогают узнать о них больше. На каждом знаке есть QR-код: отсканировав его, можно перейти на сайт регионального Минприроды и ознакомиться с историей и особенностями этих памятников природы, сообщает правительство региона.