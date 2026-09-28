В Курске маршрут изменят три автобуса

Изменения касаются автобусных маршрутов 26п, 44г и 75м Фото: Светлана ВОЛКОВА.

С 1 октября в Курске меняются схемы движения трех автобусных маршрутов: 26п, 44г и 75м, сообщили в правительстве региона

Минтранс региона просит пассажиров заранее планировать свои поездки с учетом этих изменений.

Маршрут 75м («Онкологический центр» — «3-я Агрегатная»): на участке от ул. Интернациональной до ул. Союзной автобусы будут следовать через Железнодорожный вокзал и ул. Станционную. В обоих направлениях транспорт будет проезжать через кольцо на ул. Чайковского.

Маршрут 26п: конечной остановкой станет «12-й Суворовский переулок». На этом участке вводится одностороннее движение: автобусы будут следовать через остановки «Горбольница» (БСМП) и «Улица Пирогова».

Маршрут 44г: маршрут продлевается, новой конечной остановкой станет «2-я Орловская улица».