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НовостиОбщество28 сентября 2026 12:19

В Курске маршрут изменят три автобуса

Новая схема движения будет действовать с 1 октября
Светлана ВОЛКОВА
Изменения касаются автобусных маршрутов 26п, 44г и 75м

Изменения касаются автобусных маршрутов 26п, 44г и 75м

Фото: Светлана ВОЛКОВА.

С 1 октября в Курске меняются схемы движения трех автобусных маршрутов: 26п, 44г и 75м, сообщили в правительстве региона

Минтранс региона просит пассажиров заранее планировать свои поездки с учетом этих изменений.

Маршрут 75м («Онкологический центр» — «3-я Агрегатная»): на участке от ул. Интернациональной до ул. Союзной автобусы будут следовать через Железнодорожный вокзал и ул. Станционную. В обоих направлениях транспорт будет проезжать через кольцо на ул. Чайковского.

Маршрут 26п: конечной остановкой станет «12-й Суворовский переулок». На этом участке вводится одностороннее движение: автобусы будут следовать через остановки «Горбольница» (БСМП) и «Улица Пирогова».

Маршрут 44г: маршрут продлевается, новой конечной остановкой станет «2-я Орловская улица».