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НовостиОбщество28 сентября 2026 11:00

Под Курском пройдет гастрономический фестиваль

На одной площадке соберутся ведущие шеф-повара, рестораторы и локальные производители
Светлана ВОЛКОВА

3 октября в глэмпинг-парке «Лихва» пройдет масштабный гастрономический фестиваль. Жителей и гостей региона приглашают окунуться в атмосферу кулинарного праздника. С 14:00 до 19:00 на одной площадке соберутся ведущие шеф-повара, рестораторы и локальные производители. Событие организовано при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

В программе фестиваля:

Гастрономия: дегустация блюд народов мира и курской исторической кухни.

Фермерская ярмарка: уникальные продукты от местных ремесленников.

Шоу-программа: кулинарные состязания, приготовление блюд на гигантской сковороде и дегустация 150 литров курской рачьей ухи.

Активности: концерт, гастрономический квиз, творческие мастер-классы и спортивные площадки.

Как добраться: глэмпинг-парк «Лихва» находится в деревне Мошкино (15 минут езды от Курска). Для гостей предусмотрена бесплатная парковка, пояснили в правительстве региона.