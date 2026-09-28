28 сентября в Курской области будет до +19

Днем в регионе будет тепло Фото: Светлана ВОЛКОВА.

28 сентября в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем будет без существенных осадков. Ветер синоптики прогнозируют северо-восточный, 6–11 метров в секунду.

Температура воздуха составит днем +14…+19°. Видимость на дорогах будет от трех до семи километров.

Опасных метеорологических явлений не ожидается. Однако сохраняется риск локальных ЧС: возможны перебои в работе ЛЭП, аварии на объектах ЖКХ, рост числа ДТП и пожаров в жилом секторе. Будьте внимательны и соблюдайте меры безопасности, предупреждает ГУ МЧС региона.