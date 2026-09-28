За сутки над Курской областью сбили 158 БПЛА ВСУ

За сутки ВСУ 35 применили артиллерию в Курской области Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 27 сентября до 9:00 28 сентября, над Курской областью сбито 158 беспилотников ВСУ различного типа. Об этом сообщает оперативный штаб регион.

35 раз противник применил артиллерию по отселенным районам. Погибших, пострадавших и разрушений, по данным оперштаба, в регионе нет.

С вечера 27 сентября по всей Курской области сохраняется опасность атаки БПЛА. Почти сутки в регионе также держалась авиационная опасность. Отбой дали утром 28 сентября.