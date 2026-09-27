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НовостиПроисшествия27 сентября 2026 11:43

В Курской области осудят виновника пожара, из-за которого семья осталась без жилья

Общая сумма ущерба составила более 3 миллионов рублей
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото из архива КП.

Фото из архива КП.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники ГУ МЧС по Курской области завершили расследование уголовного дела в отношении виновника пожара. Ночью 6 апреля 2025-го огонь серьезно повредил двухквартирный жилой дом в селе Дьяконово Октябрьского района. Пламя уничтожило кровлю. Дом стал фактически непригоден. В одной из квартир проживала семья с ребенком.

Как выяснилось в результате расследования, очаг пожара располагался в пристройке квартиры виновника. Причиной ЧП эксперты называют неосторожное обращение с огнем при курении. Общая сумма ущерба составила более 3 миллионов рублей. К счастью, никто из людей не пострадал.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде штрафа, исправительных работ или ограничения свободы.

Виновник в полной мере компенсировал ущерб пострадавшей семье.