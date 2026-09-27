109 украинских беспилотников сбили над Курской областью за сутки

109 украинских беспилотников сбили над Курской областью за минувшие сутки. Сводкой об оперативной обстановке в регионе поделился губернатор Александр Хинштейн. 30 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 28 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак пострадали четыре человека: в деревне Гирьи Беловского района 52-летний мужчина, в поселке имени Куйбышева Рыльского района — мужчины 55-ти и 37-ми лет, 47-летний мужчина в Курске.

В деревне Корочка Беловского района оказались повреждены стена дома и газовая труба, газоснабжение восстановлено. В слободе Белой - магазин стройматериалов.

В селе Ивановское и поселке имени Куйбышева Рыльского района пострадали четыре машины - две легковых и две грузовых. В селе Михайловка повреждены фасад, остекление и входная дверь дома.

В посёлке Колячек Хомутовского района повреждены забор, навес и остекление дома.

В Курске - четыре дачных домика, забор.