Трое мужчина ранены при атаке ВСУ на Курскую область

Трое курян ранены после ударов ВСУ, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Дрон ВСУ атаковал поселок имени Куйбышева Рыльского района Курской области. В результате этой атаки ранен 55-летний мужчина. Он получил слепые осколочные ранения шеи, а также левой голени.

Кроме того пострадал 37-летний водитель сельхозпредприятия. У него слепые осколочные ранения правого плеча. Его доктора будут наблюдать амбулаторно.

Также 26 сентября беспилотник ВСУ нанес удар по СНТ «Химик» в Курске. Там загорелся дачный дом. 47-летний мужчина получил минно-взрывную травму, акубаротравму и контузию.

На автомобиле скорой обоих раненых доставили в Курскую областную больницу, сообщил Хинштейн.