Икону Божией Матери «Знамение» доставили в Курск из Коренной пустыни

Главную святыню региона доставили в Знаменский собор Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курск из летней резиденции в местечке Свобода Золотухинского района вернулась главная святыня региона — икона Божией Матери «Знамение» Курская Коренная. Образ доставили на автомобиле в сопровождении митрополита Курского и Рыльского Германа.

Напомним, что в летний период икона традиционно пребывала в храме Рождества Пресвятой Богородицы Коренной пустыни. В этом году, из соображений безопасности, крестный ход не проводился.

У ворот Знаменского монастыря святыню ожидали сотни верующих. После прибытия владыка Герман совершил в храме молебен.

В областном центре святыня будет пребывать до следующего лета, сообщили в правительстве Курской области.