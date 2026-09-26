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НовостиОбщество26 сентября 2026 7:33

Икону Божией Матери «Знамение» доставили в Курск из Коренной пустыни

В Знаменском соборе она будет пребывать до следующего лета
Светлана ВОЛКОВА
Главную святыню региона доставили в Знаменский собор

Главную святыню региона доставили в Знаменский собор

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курск из летней резиденции в местечке Свобода Золотухинского района вернулась главная святыня региона — икона Божией Матери «Знамение» Курская Коренная. Образ доставили на автомобиле в сопровождении митрополита Курского и Рыльского Германа.

Напомним, что в летний период икона традиционно пребывала в храме Рождества Пресвятой Богородицы Коренной пустыни. В этом году, из соображений безопасности, крестный ход не проводился.

У ворот Знаменского монастыря святыню ожидали сотни верующих. После прибытия владыка Герман совершил в храме молебен.

В областном центре святыня будет пребывать до следующего лета, сообщили в правительстве Курской области.