Под Курском предприятие ЖКХ задолжало сотрудникам 640 тысяч рублей

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Железногорская межрайонная прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства в сфере ЖКХ.
Установлено, что одно из коммунальных предприятий города при начислении зарплаты проигнорировало требования отраслевого тарифного соглашения. В результате двум сотрудникам недоплатили более 640 тысяч рублей.
Для защиты прав работников в суд были направлены иски о взыскании задолженности. Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Решения суда пока не вступили в законную силу, добавили в ведомстве.