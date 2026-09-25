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НовостиЭкономика25 сентября 2026 13:13

Под Курском предприятие ЖКХ задолжало сотрудникам 640 тысяч рублей

При начислении зарплаты не учли предусмотренные отраслевым тарифным соглашением расходы на оплату труда
Светлана ВОЛКОВА
Решения суда в законную силу не вступили пока

Решения суда в законную силу не вступили пока

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Железногорская межрайонная прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства в сфере ЖКХ.

Установлено, что одно из коммунальных предприятий города при начислении зарплаты проигнорировало требования отраслевого тарифного соглашения. В результате двум сотрудникам недоплатили более 640 тысяч рублей.

Для защиты прав работников в суд были направлены иски о взыскании задолженности. Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Решения суда пока не вступили в законную силу, добавили в ведомстве.