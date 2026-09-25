Здание курского интерната для детей с ОВЗ постройки 1917 года требует ремонта

Прокуратура Центрального административного округа Курска проверила соблюдение законодательства при эксплуатации здания ОКОУ «Курская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья».

Установлено, что здание 1917 года постройки нуждается в капитальном ремонте: на фасаде и конструктивных элементах выявлены многочисленные дефекты. Такое состояние помещений нарушает права воспитанников на получение образования в безопасных и надлежащих условиях, пояснили в ведомстве.

Для устранения нарушений прокурор округа обратился в суд с иском к Министерству образования и науки Курской области — учредителю учреждения — с требованием провести необходимые ремонтные работы.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Ремонт должен быть завершен в течение года со дня вступления решения в законную силу. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.