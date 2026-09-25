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НовостиПроисшествия25 сентября 2026 12:36

Администрацию курского Железногорска суд обязал провести реконструкцию теплосетей

Около трех километров теплосетей в городе эксплуатируются с высокой степенью износа
Светлана ВОЛКОВА
За три года на этих участках произошло 11 аварий, пояснили в суде

За три года на этих участках произошло 11 аварий, пояснили в суде

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Железногорская межрайонная прокуратура проверила соблюдение законодательства в сфере ЖКХ. Установлено, что два участка теплосетей на улице Мира общей протяженностью около трех километров находятся в критическом состоянии. Техническая экспертиза подтвердила их высокий износ, а статистика за последние три года зафиксировала здесь 11 аварий.

Чтобы обеспечить надежное теплоснабжение горожан, прокурор направил в суд иск с требованием обязать администрацию Железногорска и МУП «Гортеплосеть» провести реконструкцию изношенных коммуникаций. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Решение в законную силу пока не вступило, сообщили в прокуратуре.