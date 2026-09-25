В 2025 году финансовый результат курских компаний сократился почти вдвое

Курскстат сообщил о финансовых итогах прошлого года Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году сальдированный финансовый результат компаний Курской области составил 75 млрд рублей, что почти вдвое меньше показателей предыдущего года (57,9% к уровню 2024-го).

Несмотря на общую динамику, 80% организаций завершили год с прибылью, общая сумма которой достигла 102,2 млрд рублей. Лидерами по объему прибыли стали обрабатывающие производства (29,1%) и агропромышленный сектор (24,3%). Также значимые результаты показали торговля (12,6%) и строительная отрасль (8,8%).

Информация была подготовлена Курскстатом на основе данных ГИР БО ФНС России.