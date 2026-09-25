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НовостиЭкономика25 сентября 2026 10:07

26 сентября в Курске пройдет сельхозярмарка

Торговля развернется на нескольких площадках
Светлана ВОЛКОВА
Свою продукцию представят курские товаропроизводители

Свою продукцию представят курские товаропроизводители

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

26 сентября в Курске состоится первая ежегодная сельскохозяйственная ярмарка «Осень – 2026», сообщает правительство региона. Торговые площадки развернутся в четырех локациях: на Центральном рынке, площади Комарова, территории у комплекса «Волокно» и на новой площадке — у ТЦ «Бумеранг».

Ярмарочный формат остается востребованным среди курян. Свою продукцию — овощи, фрукты, зерно, мясо, молочные изделия и товары потребкооперации — представят производители без посредников. Координацию поставок осуществляет региональное Министерство сельского хозяйства.

Особое внимание уделяется качеству и безопасности товаров. Вся продукция животного происхождения пройдет обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу. Площадки интегрированы в систему «Меркурий», контроль осуществляется совместно с комитетом ветеринарии.

Организация торговли проходит с учетом действующих в регионе режимов безопасности при поддержке силовых структур.