Курский губернатор Хинштейн уехал на реабилитацию после зимнего ДТП

Хинштейн отметил, что держит постоянную связь с курскими чиновниками даже во время отсутствия в регионе Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Курской области Александр Хинштейн 24 сентября сообщил в своем паблике, что "ненадолго уехал на реабилитацию".

Глава региона пояснил, что хочет "окончательно восстановиться после серьезного ДТП". Напомним, губернатор Хинштейн попал в аварию этой зимой в Курской области во время рабочей поездки в район. Он перенес операцию и вернулся к работе в Курской области.

Назад, в приграничный регион, Александр Хинштейн в этот раз пообещал вернуться "уже через полторы недели". Напомним, авария с участием автомобиля, в котором ехал Хинштейн, произошла в Курской области 29 января.