25 сентября в Курской области будет до +19

В регионе ожидается комфортная погода Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

25 сентября в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, 6–11 метров в секунду.

Днем будет +14…+19°С. Видимость составит 3000–7000 метров, а при тумане — до 1000 метров.

Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируется.

Но в большинстве районов области сохраняется вероятность локальных чрезвычайных ситуаций. Основные риски связаны с износом инфраструктуры (обрывы ЛЭП и линий связи), авариями на объектах жизнеобеспечения, ростом числа ДТП на автодорогах, сообщает ГУ МЧС региона.