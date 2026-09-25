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НовостиПолитика25 сентября 2026 7:05

За стуки над Курской областью сбили 192 БПЛА ВСУ

Ранены два человека
Светлана ВОЛКОВА
Сейчас в регионе сохраняется режим авиаопасности

Сейчас в регионе сохраняется режим авиаопасности

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 24 сентября до 9:00 25 сентября, над регионом сбито 192 беспилотника ВСУ различного типа, сообщает оперштаб региона. 74 раза противник применил артиллерию по отселенным районам области, 14 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в селе Званном Глушковского района Курской области пострадали два человека. Это мужчины 51-го года и 52-х лет. Они доставлены в Курскую областную больницу. Повреждений и разрушений нет