За стуки над Курской областью сбили 192 БПЛА ВСУ

Сейчас в регионе сохраняется режим авиаопасности Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 24 сентября до 9:00 25 сентября, над регионом сбито 192 беспилотника ВСУ различного типа, сообщает оперштаб региона. 74 раза противник применил артиллерию по отселенным районам области, 14 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в селе Званном Глушковского района Курской области пострадали два человека. Это мужчины 51-го года и 52-х лет. Они доставлены в Курскую областную больницу. Повреждений и разрушений нет