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НовостиПолитика25 сентября 2026 6:39

Под Курском дрон атаковал двух рыбаков

Мужчины тяжело ранены
Светлана ВОЛКОВА
ЧП произошло в приграничье

ЧП произошло в приграничье

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Глушковском районе Курской области из-за атаки дрона ВСУ ранены двое мужчин во время рыбалки, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн:

Дрон ВСУ настиг мужчин в селе Званном. В результате удара у 52-летний мужчина получил акубаротравму, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, сочетанное осколочное ранение головы, шеи, груди, а также живота, спины, рук и ног. У него сильно повреждена правая кисть, с отрывом крайней фаланги пальцев.

У его 51-летнего товарища слепые осколочные ранения правого бедра, а также закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Оба находятся в состоянии средней степени тяжести. Раненых планировали доставить в Курскую областную больницу.