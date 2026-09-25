Под Курском дрон атаковал двух рыбаков

ЧП произошло в приграничье Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Глушковском районе Курской области из-за атаки дрона ВСУ ранены двое мужчин во время рыбалки, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн:

Дрон ВСУ настиг мужчин в селе Званном. В результате удара у 52-летний мужчина получил акубаротравму, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, сочетанное осколочное ранение головы, шеи, груди, а также живота, спины, рук и ног. У него сильно повреждена правая кисть, с отрывом крайней фаланги пальцев.

У его 51-летнего товарища слепые осколочные ранения правого бедра, а также закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Оба находятся в состоянии средней степени тяжести. Раненых планировали доставить в Курскую областную больницу.