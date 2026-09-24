В Курске ураган повалил три десятка деревьев

В Курске продолжают устранять последствия непогоды, которая обрушилась на город этой ночью.

По информации управления по делам ГО и ЧС при администрации Курска, шквалистый ветер повалил в областном центре около 30 деревьев. Это предварительная цифра. В ЕДДС продолжают поступать звонки.

- Только за последние несколько часов поступило 18 сообщений о падении деревьев, - рассказали в управлении.

Сейчас специалисты работают в Курске на улицах Овечкина, Добролюбова, а также Серегина, Юности, Гремяченской и других.

Если вы стали свидетелем происшествия, то незамедлительно сообщите о нем по номеру 112.