Под Курском пенсионер отсудил 300 тысяч рублей за падение на льду

Решение пока не вступило в силу Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Железногорский суд взыскал с коммунальщиков 300 тысяч рублей в пользу пенсионера, упавшего на льду.

77-летний житель Железногорска отсудил компенсацию у МКУ «Городская коммунальная служба» за травму, полученную из-за плохой уборки снега.

Инцидент произошел 2 февраля: направляясь к мусорной площадке на улице Строительной, пенсионер был вынужден идти по обледеневшей проезжей части, так как подходы к контейнерам были завалены снегом. Мужчина поскользнулся и получил травму плеча. Лечение заняло более двух месяцев, в течение которых пострадавший испытывал сильные физические и нравственные страдания, рассказали в суде.

Суд встал на сторону истца, признав, что коммунальная служба, ответственная за содержание территории, не выполнила свои обязанности. Требование о выплате 300 тысяч рублей компенсации морального вреда удовлетворено в полном объеме.

Решение суда еще не вступило в законную силу.