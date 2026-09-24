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НовостиПроисшествия24 сентября 2026 10:58

Из-за сильного ветра без света остались 33 населенных пункта Курской области

Порывы ветра в регионе достигли 21 метра в секунду
Ольга ДАНИЛОВА
На регион обрушился ураганный ветер

На регион обрушился ураганный ветер

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В 24 сентября в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области от диспетчера ЦОВ-112 поступила информация, что из-за сильных порывов ветра до 21 метров в секунду в Курской области нарушено электроснабжение в пяти муниципальных образованиях.

В зону отключения попали Фатежский, Курский, Обоянский, Льговский районы и Льгов, 33 населенных пункта.

На место аварии были направлены силы и средства ТП РСЧС. Время завершения аварийно-восстановительных работ уточняется, сообщили в ГУ МЧС региона.