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НовостиПроисшествия24 сентября 2026 7:54

В Курске сильный ветер повалил деревья и отключил свет

Повреждены два автомобиля
Ольга ДАНИЛОВА
24 сентября синоптики прогнозируют снова непогоду

24 сентября синоптики прогнозируют снова непогоду

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске из-за сильного ветра на улицах Малых, Комарова, а также Овечкина, Карла Маркса и проспекте Дружбы, ряде других улиц упало 12 деревьев. Повреждены два автомобиля, сообщили в мэрии города. Службы приступили к ликвидации последствий.

Также от горожан на номер 112 поступают звонки об отсутствии света по нескольким адресам. Сейчас АО «Курские Электросети» ведут восстановительные работы на улице Соловьиной и в Васильевском переулке, а «РИР Энерго» — «Курская генерация» - в СНТ «Мир» и "Курск". Есть жалобы и с Магистрального проезда, информация уточняется.

24 сентября синоптики также обещают дождь, ветер с порывами 16-21 м/с. За помощью можно обратиться по номеру 112.