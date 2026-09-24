В Курске сильный ветер повалил деревья и отключил свет

24 сентября синоптики прогнозируют снова непогоду Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске из-за сильного ветра на улицах Малых, Комарова, а также Овечкина, Карла Маркса и проспекте Дружбы, ряде других улиц упало 12 деревьев. Повреждены два автомобиля, сообщили в мэрии города. Службы приступили к ликвидации последствий.

Также от горожан на номер 112 поступают звонки об отсутствии света по нескольким адресам. Сейчас АО «Курские Электросети» ведут восстановительные работы на улице Соловьиной и в Васильевском переулке, а «РИР Энерго» — «Курская генерация» - в СНТ «Мир» и "Курск". Есть жалобы и с Магистрального проезда, информация уточняется.

24 сентября синоптики также обещают дождь, ветер с порывами 16-21 м/с. За помощью можно обратиться по номеру 112.