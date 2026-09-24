С 1 октября в Курске подорожает вывоз мусора

С 1 октября дорожают все ЖКУ в регионе Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 октября в Курской области изменится размер тарифа за вывоз мусора, сообщает АО «САБ по уборке г. Курска»

В соответствии с постановлением комитета по тарифам и ценам региона от 19.12.2025 №159-тко с 1 октября этого года тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО для потребителей АО «САБ по уборке г. Курска» на территории Северо-Восточной зоны будет 791,11 руб./м3.

Норматив накопления ТКО, утвержденный приказом комитета ЖКХ и ТЭК Курской области №233 от 08.12.2021 (с последующими изменениями и дополнениями), для проживающих в МКД составляет 1,93 м3 на человека в год, а для проживающих в индивидуальных жилых домах - 1,97 м3 на человека в год.

Таким образом, плата за вывоз мусора для потребителей АО «САБ по уборке г. Курска», проживающих в МКД, а в индивидуальных жилых домах – 129,87 руб./человека в месяц.

Напомним, что с 1 октября в регионе дорожают все ЖКУ.