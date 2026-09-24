В Курске стоимость возведения школы на 1600 мест выросла почти вдвое

Строительство затянулось из-за того, что выросла смета Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Школу на проспекте Надежды Плевицкой в Курске на 1600 мест возводят по концессионному соглашению с компанией «ПроШкола №47».

Объект относится к числу проблемных, строительство было приостановлено. На возобновление работ потребовалось дополнительное финансирование, так как стоимость по контракту выросла почти вдвое. Как пояснили в правительстве региона, из-за того, что целый год работы на объекте не вели, сдвинули сроки его сдачи. По согласованию с вице-премьером Дмитрием Чернышенко и министром просвещения России Сергеем Кравцовым сдачу объекта теперь перенесли на конец 2027 года.

Сейчас готовность объекта составляет 66 процентов.

Школу строят по индивидуальному проекту. В здании предусмотрены отдельный блок для начальной школы, большой спортивный комплекс, актовый зал более чем на 500 человек и два бассейна. Планируется, что ходить сюда будут ученики всего Юго-Западного микрорайона.